Київ став найбільш забрудненим у світі: як перевірити рівень радіації онлайн
Через смог і пилову бурю в Києві багато жителів занепокоїлися, чи не стали причиною забруднення повітря пожежі в Чорнобильській зоні.
Під сумнів поставили також рівень радіації в столиці. Однак останній кожен житель столиці може перевірити онлайн на сайті Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України.
Як свідчать дані онлайн-карти, в Чорнобильській зоні рівень радіації помітно перевищує норму. У Києві ж показники зберігаються в межах допустимих значень. Радіація в столиці становить у середньому 0,099-0,13, тоді як турбується варто після 0,2.
Нагадаємо, Київ у четвер, 16 квітня, став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорнобильській зоні відчуження біля села Корогод 16 квітня знову спалахнула пожежа, яку 14 квітня вдалося загасити.
Пізніше стало відомо, що в регіоні сталося ускладнення обстановки і з'явилися нові три вогнища тління. Ліквідації вогню заважає сильний вітер.