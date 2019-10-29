Радіація у Києві: з'явилися перші подробиці і фото з місця НП

Підвищений рівень радіації у Києві виявили в окремій одноповерховій будівлі фізико-хімічної лабораторії Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України. Як з'ясувалося, "фонить" частина приміщень.

Журналісти OBOZREVATEL побували на місці події і поспілкувалися із працівниками установи.

Як розповів нам начальник відділу радіаційного-екологічного контролю Валерій Гірій, підвищений гамма-фон виявили ще 24 жовтня.

Радіація у Києві

Виявили джерело радіації у приміщенні будівлі зі стрічковим фундаментом, де розташовані лабораторні та господарські приміщення.

"Трапилося це, можна сказати, випадково. Мав відбутися семінар радіологів та треба було робити доповідь. Один із працівників взяв із собою дозиметр, увімкнув і засік підвищений гамма-фон. Зробили заміри, які показали декілька сот мікрорентген", - розповів Валерій Гірій.

Коли на наступний день почали робити більш детальні заміри в районі фундаменту, рівень радіації, за його словами, склав до десятка мілірентген. Відзначимо, що допустиме значення рівня радіаційного фону відповідно до Норм радіаційної безпеки України - 30 мкР/год (мікрорентген у годину)

Гірій також відзначив, що джерело знаходиться на окремій ділянці. З відстанню активність різко падала.

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Та саме будівля, у якій виявили підвищений рівень радіації

Та саме будівля, у якій виявили підвищений рівень радіації

За словами Валерія Гірія, "викиду" радіації за межі будівлі, як про це повідомляють у соцмережах, не було. Джерело підвищення радіаційного фону, на його думку, може бути всередині фундаменту.

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Зазначимо, що поруч із будівлею обсерваторії є житлові багатоповерхівки. А на відстані біля 500 м розташований реактор Інституту ядерних досліджень НАН України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Науки був зафіксований викид радіації в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії.

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