Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 14:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Радіація у Києві: названо версії НП

895 Читати матеріал російською

Джерело "сплеску" радіації на території Центральної геофізичної обсерваторії в Голосіївському районі Києва розташований в фундаменті одного з будинків.

Про це OBOZREVATEL розповів начальник відділу радіаційно-екологічного контролю установи Валерій Гірій. Він висловив припущення, що в фундаменті може бути ампула з речовиною, яка і дає випромінювання. Можливо це цезій.

Небезпека, за його словами, може полягати в тому, що під час демонтажу частини будівлі, ємність можуть випадково пошкодити.

Будівля, в якій виявили джерело випромінювання

Будівля, в якій виявили джерело випромінювання

Новини
Втратив сестричку і батьків: подробиці масштабної ДТП під Хмельницьким

Може бути й інше джерело "забруднення". У 1986 році, після техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, для калібрування обладнання вертольотів використовувалися джерела радіації, можливо один з них у середині фундаменту.

"Раніше у нас були такі джерела. Ми їх в підсумку на "Радон" здали", – зазначив Валерій Анатолійович.

Яким чином джерело сильного випромінювання опинилося у фундаменті, поки ніхто не знає. Відзначимо, що саме одноповерхова споруда, в якій розташовані лабораторії і господарські приміщення, побудована в кінці 80-х минулого століття.

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Радіація у Києві

За словами начальника радіаційно-екологічного контролю, зроблені виміри показали, що в одній з ділянок фундаменту рівень радіації становив до десятка мілірентген. При цьому в коридорі і сусідніх приміщеннях випромінювання різко падало. Із зовнішнього боку фундаменту дозиметри фіксували близько 200-300 мкР/год. Заміри грунту за словами Гірія, показали, що він чистий.

Новини
"Загорнути в бетон!" З'ясувалося, хто причетний до знищення Києва

Відзначимо, що допустимий рівень радіаційного фону відповідно до Норм радіаційної безпеки України – 30 мкР/год (мікрорентген на годину).

Між тим фахівці ДСНС встановлюють всі обставини події. Про результати стане відомо пізніше. За даними Служби, перевищення рівня радіаційного випромінювання в зовнішньому середовищі відсутнє. Загрози здоров'ю персоналу об'єкта немає.

Будівля, в якій виявили джерело випромінювання

Будівля, в якій виявили джерело випромінювання

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Додамо, що поруч з будівлею розташовані житлові багатоповерхівки. А на відстані близько 500 м розташований ядерний реактор Інституту ядерних досліджень НАН України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігалися предмети, які були джерелом іонізуючого випромінювання.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Может вы гандоны от радиации быстрее Сдохните нацисты)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel