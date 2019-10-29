Радіація у Києві: названо версії НП

Джерело "сплеску" радіації на території Центральної геофізичної обсерваторії в Голосіївському районі Києва розташований в фундаменті одного з будинків.

Про це OBOZREVATEL розповів начальник відділу радіаційно-екологічного контролю установи Валерій Гірій. Він висловив припущення, що в фундаменті може бути ампула з речовиною, яка і дає випромінювання. Можливо це цезій.

Небезпека, за його словами, може полягати в тому, що під час демонтажу частини будівлі, ємність можуть випадково пошкодити.

Будівля, в якій виявили джерело випромінювання

Може бути й інше джерело "забруднення". У 1986 році, після техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, для калібрування обладнання вертольотів використовувалися джерела радіації, можливо один з них у середині фундаменту.

"Раніше у нас були такі джерела. Ми їх в підсумку на "Радон" здали", – зазначив Валерій Анатолійович.

Яким чином джерело сильного випромінювання опинилося у фундаменті, поки ніхто не знає. Відзначимо, що саме одноповерхова споруда, в якій розташовані лабораторії і господарські приміщення, побудована в кінці 80-х минулого століття.

Радіація у Києві

Радіація у Києві

Радіація у Києві

За словами начальника радіаційно-екологічного контролю, зроблені виміри показали, що в одній з ділянок фундаменту рівень радіації становив до десятка мілірентген. При цьому в коридорі і сусідніх приміщеннях випромінювання різко падало. Із зовнішнього боку фундаменту дозиметри фіксували близько 200-300 мкР/год. Заміри грунту за словами Гірія, показали, що він чистий.

Відзначимо, що допустимий рівень радіаційного фону відповідно до Норм радіаційної безпеки України – 30 мкР/год (мікрорентген на годину).

Між тим фахівці ДСНС встановлюють всі обставини події. Про результати стане відомо пізніше. За даними Служби, перевищення рівня радіаційного випромінювання в зовнішньому середовищі відсутнє. Загрози здоров'ю персоналу об'єкта немає.

Будівля, в якій виявили джерело випромінювання

Радіація у Києві

Додамо, що поруч з будівлею розташовані житлові багатоповерхівки. А на відстані близько 500 м розташований ядерний реактор Інституту ядерних досліджень НАН України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігалися предмети, які були джерелом іонізуючого випромінювання.

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