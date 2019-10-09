"Укрпошта" потрапила в скандал у Києві: у мережі виникла гостра суперечка

Жителька Києва звинуватила співробітників "Укрпошти" в тому, що їй доставили розкритий і порожній пакунок.

Відповідний пост вона опублікувала в групі "Мій Відрадний" у Facebook. Жінка поскаржилася, що замість очікуваних речей отримала шматок поліетилену. Зі свого боку працівники "Укрпошти" завили, що та могла й сама забрати вміст (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

"На моє зауваження співробітниця звинуватила мене і подругу в крадіжці за пару секунд, причім не відходячи від ваг пошти. За її ж словами, вона в момент взяття моєї посилки в руки "опустила очі і не бачила", а я цілком могла встигнути себе обікрасти", – йдеться в дописі.

Укрпошта dpchas.com.ua

Вона додала, що після цього прозвучали припущення, начебто їй вислали саме цей шматок поліетилену.

"Але продавець мною перевірений неодноразово, і я виключаю таку ситуацію повністю. У передачі був товар на суму 150 грн, оцінив його відправник в 100, але річ навіть не в грошах", – зазначила жінка.

У коментарях до посту користувачі встали на захист "Укрпошти".

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Однак, дехто все ж зазначає, що обслуговується в цьому відділенні вже давно, і подібних проблем ніколи не було.

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Зміст посилки Facebook "Мій Відрадний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянка Вікторія Стехіна в мережі розповіла про жахливий сервісі на "Укрпошті", через який вона довго не могла отримати свою посилку.

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