"Просто заворожує!" У мережі з'явилося красиве відео Києва з висоти пташиного польоту

У мережі з'явилося красиве відео Києва, зняте з висоти пташиного польоту. На ньому під спокійну музику показані найбільш привабливі локації столиці. Ролик вразив користувачів, вони почали активно коментувати його.

Відео розмістили на сторінці "Чудовий Київ" в Facebook. На ньому зображені скульптура "Батьківщина-Мати", арка Дружби народів, центр Києва зі старовинними церквами, новими дорогами та мостами (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"Тепер і ви можете політати над Києвом, занурившись в його туман і тишу, насолоджуючись співом птахів і красою тих кадрів, які в звичайні дні ми просто не помічаємо!" – коротко підписали ролик.

У мережі з'явилося відео Києва з висоти пташиного польоту Скріншот

За кілька діб допис набрав понад 2,6 тисячі лайків і 860 розповсюджень. Користувачі мережі почали захоплено коментувати відео.

"Чудово!", "Краса неймовірна, просто заворожує", "Боже, який молодець автор! Який задум! Яке втілення! Адже, напевно, була виконана величезна праця, багато вильотів, щоб зловити саме такий краєвид... Вийшло просто приголомшливо. Величезна подяка автору за його талант і працю", "Красотище", "Вау, як красиво!" – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько року тому в мережі показали вражаюче відео ранкового Києву в тумані, зняте безпілотником з висоти пташиного польоту. Автори вранці 7 листопада показали монументальну скульптуру "Батьківщина-мати" і Софійську площу.

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