П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

У четвер, 16 січня, до Києва прибув борт із Харкова з важкопораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила у Facebook волонтер Наталія Юсупова.

"До Києва прилетів новий борт із важкопораненими з Харкова, 5 швидких мчали по шосе з Борисполя із пораненими бійцями, всіх відразу в реанімацію. За добу на фронті двоє поранених і двоє убитих, дуже багато обстрілів і снайперів, війна триває!" – написала вона.

Юсупова уточнила, що здати донорську кров можна в центрі крові в самому госпіталі.

"За тиждень після останнього борту оплачена хімія для онкохвороїго воїна (37 тис.), Оплачені аналізи у приватній лабораторії (1200 і 7 тис), оплачені ліки (6500), дивіться чеки. Я так само замовила тактичний медичний рюкзак для фронту (7800) і треба оплатити турнікети (400 грн кожен). Це інформація для тих, хто допомагає грошима", – додала вона, залишивши банківські реквізити для охочих допомогти.

Карти для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталія.

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі терористи різко збільшили кількість обстрілів, у ЗСУ поранені.

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