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16 січня • оновлено в 17:22
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П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

2.4т
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У четвер, 16 січня, до Києва прибув борт із Харкова з важкопораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила у Facebook волонтер Наталія Юсупова.

"До Києва прилетів новий борт із важкопораненими з Харкова, 5 швидких мчали по шосе з Борисполя із пораненими бійцями, всіх відразу в реанімацію. За добу на фронті двоє поранених і двоє убитих, дуже багато обстрілів і снайперів, війна триває!" – написала вона.

Юсупова уточнила, що здати донорську кров можна в центрі крові в самому госпіталі.

"За тиждень після останнього борту оплачена хімія для онкохвороїго воїна (37 тис.), Оплачені аналізи у приватній лабораторії (1200 і 7 тис), оплачені ліки (6500), дивіться чеки. Я так само замовила тактичний медичний рюкзак для фронту (7800) і треба оплатити турнікети (400 грн кожен). Це інформація для тих, хто допомагає грошима", – додала вона, залишивши банківські реквізити для охочих допомогти.

Карти для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталія.

П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

П'ять швидких мчали по шосе: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі терористи різко збільшили кількість обстрілів, у ЗСУ поранені.

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Теми
Допомога пораненим в АТО військовим Війна на Донбасі
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
Тымчук завидует Юсуповой
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
6 лет перемоги, а денег на лечение нет.
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ttt ta
ttt ta
Походу у вас лекарства в 2 раза дороже чем в Москве. Под санкциями что ли?
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