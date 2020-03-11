Пурім 2020: як відсвяткували у Києві. Яскраві фото та відео

Київ, як і багато інших міст та країни, з вечора 9 березня і до вечора 10 березня відзначав єврейське свято Пурім. Зокрема, масштабне і яскраве шоу для дітей показали в приміщенні Національного цирку України.

OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів все важливі деталі про Пурім, а також його святкування в столиці України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім: що це за свято?

Пурім – це єврейське свято, встановлене відповідно до біблійної Книги Естер. Його відзначають на згадку про порятунок євреїв, які проживали на території Стародавньої Персії, від винищення в період правління царя Ахашвероша.

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Саме свято завжди розділене на дві частини: день веселощів і бенкету, а також день посту і молитов. У 2020 році Пурім відзначали з вечора 9 березня до вечора 10 березня.

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Як Пурім відсвяткували в Києві?

У Києві в Національному цирку України для дітей на честь святкування Пуріму влаштували шоу з тваринами, танцями і піснями. Туди прийшло близько 2000 малюків.

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Відповідні фото розмістив на своїй сторінці головний рабин України Азман Моше Реувен в Facebook. Він також зняв відео, розповівши детально про Пурім і привітавши людей.

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

А на сайті Jewish уточнили, що в цирку єврейські діти змогли подивитися номер з тиграми і поні. Для малюків зачитали Сувій Естер, а клоуни намагалися їх розсмішити. Також під час святкування в цирку звучали пісні до Пуріму.

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Пурім 2020 у Києві Facebook/Головний рабин України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі 21 і 22 березня 2019 року святкували Пурім – день, в який прийнято веселитися, вбиратися в костюми, багато їсти і пити. А в мережі з'явилося багато барвистих фото і відео з карнавалу, який провели в місті Холон.

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