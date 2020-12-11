Протестанти поскаржилися Кличку на "відьомський атрибут" на головній новорічній ялинці

Представники протестантських церков України звернулися до мера Києва Віталія Кличка з вимогою замінити на головній ялинці країни капелюх на традиційну різдвяну зірку.

У своєму зверненні Рада євангельських протестантських церков назвав установку спірного дизайнерського елемента прикраси верхівки ялинки зневагою релігійними почуттями українців. У документі нагадали, що споконвіку ялинка увінчувалася зіркою, яка була символом Різдвяної зірки, яка вела мудреців на поклоніння новонародженому Христу.

На думку підписантів звернення, капелюх сприймається як "відьомський атрибут". Також вони відзначили, що новорічне дерево розташовано на Софійській площі, яка має сакральне значення для всіх українських християн.

Представники церков припустили, що автор композиції розмістив капелюх на верхівці ялинки ненавмисно, через нерозуміння символічного сенсу прикраси, і не хотів образити релігійні почуття вірян.

Проте, вони апелювали до особистих християнських переконань столичного мера і попросили замінити "чаклунський ковпак" традиційної зіркою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на новорічні свята-2021 у Києві будуть встановлені три тематичні ялинки. За словами засновника проекту FolkUkraine, який є організатором новорічних святкувань у столиці, Ігоря Добруцького, ялинка, встановлена на Софійській площі, уособлює чарівний ліс.