Протасів Яр у Києві знову отримав статус зеленої зони

Протасів Яр у Солом'янському районі Києва знову отримав статус зеленої зони.

Про це написала пресслужба Київської міської ради на своєму сайті. Йдеться про земельну ділянку площею 3,15 га на вулиці Миколи Амосова, яка розташована у парку відпочинку Протасів Яр.

Зазначається, що ця зелена зона ще з 1966 року є парком. Проте, незважаючи на статус, близько 30 гектарів лісу роки тому роздали приватним фірмам. Так, у 2002 році ділянку на Миколи Амосова перевели з території зелених насаджень загального користування до території житлової і громадської забудови.

"На цій підставі були внесені зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста. Таким чином земельну ділянку площею 3,15 га у парку відпочинку Протасів Яр було виключено з переліку зелених територій загального користування міста Києва. І там планувалася забудова", – йдеться у повідомленні.

Так, кияни неодноразово вимагали повернути ділянці статус зеленої зони та змінити цільове призначення частини земель Протасового Яру.

"Сьогодні (28 липня. – Ред.) Київрада ухвалила рішення, відповідно до якого скасувала зміни до Генерального плану столиці та перевела ділянку на вулиці Миколи Амосова з території житлової і громадської забудови до території зелених насаджень загального користування", – пояснили у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявляв, що підготував проєкти рішень Київради щодо Протасового Яру.