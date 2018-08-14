Прогриміли вибухи і спалахнула пожежа: в Києві трапилася серйозна НП. Фото і відео

У Подільському районі Києва в житловому будинку за адресою вул. Валківська, 5 прогриміло два вибухи, після чого виникла пожежа. Рятувальники встановили, що загоряння почалося в одній із квартир на третьому поверсі.

Працівникам ДСНС вдалося оперативно локалізувати вогонь і винести з квартири літнього чоловіка, який там проживає. Про це повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Facebook "Київ Оперативний"

"Потерпілий був без свідомості, тому його терміново госпіталізували. За попередніми даними, вибухнули старі лампові телевізори, але чи стали вони причиною пожежі, чи загорілися вже через неї, поки невідомо", - відзначили в групі.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у червні в київському банку прогримів потужний вибух, після якого почалася пожежа. За словами поліції, у вікно будівлі невідомі кинули так званий коктейль Молотова.