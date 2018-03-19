Прогноз погоди в Києві: синоптики попередили про мороз і ожеледицю

У Києві 19 березня буде морозна погода без істотних опадів, на дорогах столиці - ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба КМДА, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

"За прогнозами синоптиків, в перший день тижня буде хмарно з проясненнями, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура 5-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом. Водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, відмовитися від ризикованих маневрування, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до ДТП, не забувати вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі.

Пішоходам радять ходити не поспішаючи, ноги необхідно злегка розслабити і трохи зігнути в колінах, ступати потрібно на всю підошву. Також не слід тримати руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів і струсів мозку.

"Якщо падіння не уникнути - напружте м'язи, згрупуйтесь, а, доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитися, - удар, спрямований на вас, зменшить силу; будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати; коли перебігаете дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів", - зазначили в КМДА.

Як повідомляв "Обозреватель", істотного потепління в Україні в найближчі дні очікувати не варто, принаймні зима буде ще панувати в найближчі п'ять днів. Згідно прогнозу синоптиків, справжня весна прийде вже 23-24 березня, хоча снігопади припиняться вже в найближчі два дні.