Київ чекає різке погіршення погоди: з'явився новий прогноз

У Києві в понеділок, 4 листопада, очікується погіршення погоди – пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

У зв'язку з цим Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало жителів столиці бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Ілюстрація Інформатор

Погодна карта Київської області meteo.gov.ua

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