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3 листопада • оновлено в 19:45
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/ Життя столиці

Київ чекає різке погіршення погоди: з'явився новий прогноз

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У Києві в понеділок, 4 листопада, очікується погіршення погоди – пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

У зв'язку з цим Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало жителів столиці бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

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Потеплішає до +20 ºC: прогноз погоди в Україні на 4 листопада від ObozTV

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Як повідомляв OBOZREVATEL, листопад в Україні не буде дуже холодним, про що говорили народні синоптики, а середня температура повітря складе від 0 до 8 градусів тепла.

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Теми
Новини Києва та Київської області Погода в Києві Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
Теги
погода Укргідрометцентр Київська обласна державна адміністрація
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