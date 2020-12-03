Під Верховною Радою влаштували масові протести. Фото та відео

У четвер, 3 грудня, профспілки знову вийшли на масову акцію протесту під Верховну Раду України. Після формування колони біля стадіону "Динамо" хода рушила до Площі Конституції, де заплановано пікет.

Як повідомила прес-служба Федерації профспілок України, учасники мітингу вимагають відкликати з парламенту законопроєкти, які вони вважають антисоціальними та антипрофспілковими. Також люди обурені заборгованістю за зарплатами та рейдерством (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, учасники протесту наполягають на виконанні зобов'язань щодо належного фінансування держпідприємств – в першу чергу оборонного комплексу, космічної галузі та авіабудування, машинобудівного комплексу та АПК.

Пікет профспілок під Верховною Радою. aspi.com.ua

Учасники мітингу під Радою вимагають виплати боргів щодо зарплат. aspi.com.ua

Ще одна вимога організаторів пікету – забезпечення достатнього фінансування медицини, освіти і культури. До акції приєдналися профспілки представників цих сфер діяльності. Їх підтримали підприємці.

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