Профспілки та підприємці влаштували протести під Радою

У середу, 2 грудня, представники профспілок і підприємці влаштували акції протесту під Верховною Радою України.

Відзначимо, що на сайті Федерації профспілок України, з'явилася заява, в якій озвучили претензії до влади. Зокрема, громадяни незадоволені маніпуляціями з Трудовим кодексом, перешкоджанням правозахисній діяльності профспілок, арештом власності ФПУ тощо (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Порушуються пакти про права людини, Угода про асоціацію Україна – ЄС, глава 13 "Праця" Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Скасовано понад 400 законів і нормативно-правових актів у сфері охорони праці, санітарних норм. Зростає заборгованість щодо заробітної плати, безробіття, відкладається підвищення мінімальної заробітної плати і пенсій до фактичного прожиткового мінімуму", – відзначили члени профспілок.

Мітинг ФОП під Верховною Радою. Telegram-канал Pavlovsky News

Крім того, під українським парламентом проходить ще один мітинг проти ухвалення законопроєкту №4142, який передбачає введення відповідальності за відмову вакцинувати дітей. Згідно з документом, у разі відмови батьки будуть зобов'язані написати заяву.

Однак протестувальники вважають, що в країні нібито готують примусову вакцинацію і назвали це "медичною тиранією".

На мітинг вийшли люди, які побоюються примусової вакцинації. Telegram-канал Pavlovsky News

Протест проти законопроєкту №4142. Telegram-канал Pavlovsky News

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