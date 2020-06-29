Відомий український 82-річний філолог Олександр Пономарів доставлений до лікарні у важкому стані.

Про це повідомив в Facebook заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Литвиненко.

За його словами, Пономарів впав і зламав два хребця. Йому вже зробили операцію.

"Зараз він знаходиться в лікарні у важкому стані. Лікування потребує значних коштів", – додав Литвиненко.

Олександр Пономарів – доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Також він є заступником голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка.

Професор Пономарів потрапив до лікарні у важкому стані

Професор Пономарів потрапив до лікарні у важкому стані

Як писав OBOZREVATEL, раніше помер український композитор Мирослав Скорик. Він пішов з життя в 81-річному віці.