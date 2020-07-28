Продовження карантину в Києві після 1 серпня: як зміниться життя столиці

У Києві після 1 серпня у межах продовження адаптивного карантину кардинальних змін не буде.

Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан у коментарі сайту "Сегодня". За його словами, люди фактично продовжать жити за тими правилами, за якими жили два попередні місяці.

"Кардинальних нововведень не передбачається. І фактично нічого мінятися не буде. Нам необхідно продовжувати профілактичні заходи щодо недопущення поширення інфекції: дотримуватися маскового режиму, обробляти руки антисептиком, дотримуватися безпечної дистанції", – підкреслив Рубан.

На думку чиновника, потрібно посилити контроль за групами ризику – людьми похилого віку та особами, які мають хронічні захворювання. Водночас він не відкинув маленьких змін у житті столиці.

"Зараз розробляються правила з кожного напряму. Думаю, вони незабаром будуть офіційно опубліковані. Зокрема, найактуальніше нині питання – робота навчальних закладів, дитячих садків і вишів із 1 вересня", – підсумував Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.