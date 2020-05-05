Проблема актуальна: з'явилися нові дані щодо забруднення повітря в Києві

У Києві в період із 28 квітня по 4 травня знизилася концентрація діоксиду сірки, діоксиду азоту, формальдегіду та зважених речовин у повітрі.

Однак їх гранично допустима концентрація все ще перебуває на перевищеному рівні, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію ім. Бориса Срезневського.

Виявлено перевищення зважених речовин (пил) в 1,2-1,4 раза на проспекті Перемоги, Бессарабській площі та вулиці Олександра Довженка.

Вміст діоксиду сірки, в 2 рази вищий допустимого, зафіксовано на Деміївській площі і проспекті Перемоги, а також в 1,3-1,7 раза – на всіх постах міста, крім проспекту Науки, 37, де середньодобовий вміст не перевищував рівень.

Вміст діоксиду азоту в 5,2-7,6 раза перевищено на проспекті Перемоги, вулиці Інженера Бородіна, Деміївській і Бессарабської площі і в 4,5-4,9 рази – на Оболонському проспекті, бульварі Вацлава Гавела; в 2,5-3,8 раза – на інших постах міста, крім проспекту Науки.

Також зафіксовано перевищення в 3,1-3,2 раза гранично допустимої концентрації формальдегіду на проспектах Перемоги та Оболонському і в 2,6-2,8 раза – на всіх постах міста, крім проспекту Науки.

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація LIGA.net

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня в столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Киян закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

Київ навіть на час став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.