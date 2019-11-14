Головна Новини
14 листопада • оновлено в 15:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Прийшли за 400 грн і кавою: учасники мітингу в Києві випадково зізналися, що вони – масовка. Відео

1.6т
Читати матеріал російською

На мітинг під стінами Національного банку України в Києві учасників організовано збирали куратори й обіцяли їм за це грошову винагороду – 400 гривень.

Як вдалося дізнатися кореспонденту OBOZREVATEL, здебільшого на нього прийшли студенти й пенсіонери. За їхніми словами, встановлену таксу вони отримають, якщо простоять в масовці з 8:00 до 17:00 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також людей попередили, що їм, можливо, доведеться вийти на постановочну акцію ще раз – 15 листопада. Охочих організатори записують у списки просто на місці.

Новини
Відбулася штовханина: у Києві поліція зі скандалом зачистила намет із мітингувальниками. Фото і відео

Показово, що особи, які прийшли на демонстрацію, не можуть відповісти, проти чого вони виступають. Так, більшість з них ухильно стверджує, що вийшли проти корупції й посилаються на написи на своїх банерах. Крім того, багато мітингувальників вишиковуються в черзі за безкоштовною кавою.

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Хрещатику вранці 14 листопада зібрався мітинг проти введення ринку землі в Україні. У соцмережах з'явилося безліч скриншотів-доказів того, що його учасникам пропонується оплата.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Місце
Україна Київ
Тег
національний банк України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
9
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
чтоб свидомые вышли на митинг бесплатно???да,не в жисть....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так на внaУкраине всегда все протесты оплачены, разве нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Он Алекс, не кремлёвский, не тролль, из Латвии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, разве ты не троль кремльвский с на России ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги