Прийшли за 400 грн і кавою: учасники мітингу в Києві випадково зізналися, що вони – масовка. Відео

На мітинг під стінами Національного банку України в Києві учасників організовано збирали куратори й обіцяли їм за це грошову винагороду – 400 гривень.

Як вдалося дізнатися кореспонденту OBOZREVATEL, здебільшого на нього прийшли студенти й пенсіонери. За їхніми словами, встановлену таксу вони отримають, якщо простоять в масовці з 8:00 до 17:00 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також людей попередили, що їм, можливо, доведеться вийти на постановочну акцію ще раз – 15 листопада. Охочих організатори записують у списки просто на місці.

Показово, що особи, які прийшли на демонстрацію, не можуть відповісти, проти чого вони виступають. Так, більшість з них ухильно стверджує, що вийшли проти корупції й посилаються на написи на своїх банерах. Крім того, багато мітингувальників вишиковуються в черзі за безкоштовною кавою.

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Постановочний мітинг під НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Хрещатику вранці 14 листопада зібрався мітинг проти введення ринку землі в Україні. У соцмережах з'явилося безліч скриншотів-доказів того, що його учасникам пропонується оплата.

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