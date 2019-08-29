Причетна до незаконної діяльності: у Києві розчищення струмка Віта довірили сумнівній фірмі

У Голосіївському районі Києва запланували розчищення струмка Віта. Договір за 16 млн гривень КП "Плесо" підписало з ДП "Укрводсервіс": компанію ще у 2017 році звинувачували у "кришуванні" незаконного видобутку піску на Київщині під виглядом розчистки водойм.

Як написала "КиевVласть", хоч у цьому тендері роботи і не дуже масштабні, але на їхнє виконання підряднику виділили аж півтора року.

Видання з посиланням на оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro зазначило, що 3 червня "Плесо" уклало договір із "Укрводсервісом" на проведення робіт із розчищення і впорядкування струмка у межах вулиць Пирогівский шлях і Дніпровське шосе.

Струмок у Києві КиевVласть

Згідно з угодою, підрядник має до кінця 2020 року провести підготовчі та земляні роботи, а також благоустрій території: висадку саджанців, посів лугових газонів, встановлення водоохоронних знаків.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія "Укрводсервіс" була зареєстрована 8 грудня 2003 року, статутний капітал ДП – 4,4 млн гривень. Основним видом діяльності були дослідження і розробки в галузі природничих наук та інженерії. З 2013 року обов'язки керівника підприємства виконує Юрій Погорільчук, який також є одним із засновників ВК "Карат Сервіс".

Конкуренцію в тендері ДП "Укрводсервіс" склали ще 2 компанії – ПП "Мостобудівельне управління №1" і ТОВ "Гідробуденергоавтоматика".

Так, у 2017 році активісти громадської організації "Стоп корупції" запідозрили "Укрводсервіс" у причетності до отримання хабарів від одного зі скандальних бізнесменів Валентина Рака.

За інформацією ГО, Рак більш ніж 7 років був організатором і керівником злочинного бізнесу з незаконного видобутку піску у селах Погреби і Пухівка (Броварський район), на озері Миколайчик (Голосіївський район), біля ТЦ Sky Мall, у селі Шпитьки та інших місцях.

За роки керування незаконними піщаними точками Рак винайшов схеми прикриття своєї злочинної діяльності офіційними документами. Він укладав договори на розчищення водойм і благоустрій берегів із місцевими сільрадами і "Укрводсервісом", після чого, не виконуючи зобов'язань згідно із договорами, видобував там пісок. Хабарі нібито платив керівництву ДП і місцевим правоохоронцям.

За даними Zакупівлі, починаючи з 2008 року в результаті участі у державних закупівлях ДП "Укрводсервіс" уклало 31 договір на загальну суму 67,4 млн гривень. Найдорожчий договір компанії – саме з розчищення та благоустрою струмка Віта.

Так, КП "Плесо" з 8 вересня 2017 року керує Олег Юсипенко. КП підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів Київської міськдержадміністрації (КМДА), яке очолює Андрій Мальований. Курує цей напрямок заступник голови КМДА Володимир Слончак.

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