Правий і лівий берег Києва скували величезні затори: мапа "червоних" вулиць

У Києві вранці 8 квітня більшість доріг скували 8-бальні затори. Велика тягнучка утворилася на проспекті перемоги від метро "Берестейська" і до Шулявки, де рух ускладнений через перекриття шляхопроводу.

Також водії застрягли на просп. Леся Курбаса та Комарова. Вулиця Вадима Гетьмана, частково перекрита через ремонт Шулявського мосту, на картах заторів Google повністю позначена "червоним".

У Солом'янському районі проїзд ускладнений біля аеропорту "Київ", на проспекті Лобановського і вул. Народного Ополчення.

Затори в Києві Google-карти

Затори в Києві Google-карти

У Шевченківському районі водії стоять у заторах біля Лук'янівки й на вул. Чорновола. У центрі Києва повільно їде бульвар Шевченка, вул. Малопідвальна і Михайлівська.

Затори в Києві Google-карти

Мости з правого на лівий берег Дніпра традиційно стоять у заторах. Найбільш завантаженими виявилися Південний, Патона і Північний.

Затори на мостах Google-карти

На лівому березі великі затори – у районі Осокорків, Позняків та метро "Славутич", на Харківському шосе, Дарницькому шосе, вул. Здолбунівській, величезна тягнучка – на проспекті Соборності та вул. Віфліємській.

Пробки в Києві

На в'їздах до Києва затор утворився на шляху з Крюківщини.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві з 16 березня остаточно перекрили рух на Шулявському мосту. Об'їзд транспорту організований сусідніми вулицями.

18 березня стало першим робочим днем після перекриття Шулявського мосту. Всі об'їзні дороги опинилися скуті восьмибальними заторами, а на деяких ділянках ускладнення руху були навіть після години пік.

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!