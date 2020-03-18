Працівники Міністерства охорони здоров'я вже прибули до приміщення Верховної Ради України у Києві, аби провести усі необхідні заходи через підтвердження захворювання коронавірусом у народного депутата Сергія Шахова.

Сам чоловік станом на 18 березня перебуває на самоізоляції, написала пресслужба апарату ВРУ на своєму сайті. А заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, чи відвідував останнім часом політик Раду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Там зазначили, що медики розпочали проведення усіх необхідних досліджень та епідемічне розслідування.

"Працівники Міністерства охорони здоров'я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій. Зараз встановлюються всі особи, які контактували з народним депутатом Шаховим, для проведення необхідних тестів", – йдеться у повідомленні.

Працівники МОЗ прибули до Ради через виявлення у нардепа коронавірусу. Ілюстрація

Також будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь чоловік.

Так, заступниця голови фракції "Слуга народу" на своїй сторінці у Facebook розповіла, що нардеп не відвідував засідання погоджувальної ради 16 березня і пленарне засідання Верховної Ради 17 березня, адже на самоізоляції перебував ще з вихідних.

"Після повернення з-за кордону Шахов був присутній на засіданні комітету з питань екологічної політики. Усім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував з Шаховим рекомендована самоізоляція на 14 днів. Зараз список контактів уточнюється", – додала вона.

Кравчук підкреслила, що, за словами медиків, тим, хто не контактував напряму з політиком, самоізоляція не потрібна, як і проходження тесту на коронавірус без відповідних симптомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат України Шахов від групи "Довіра" заразився смертельним коронавірусом COVID-19.

Ймовірно, це трапилося після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

Спершу нардеп інформацію заперечував, але після розголосу у ЗМІ зізнався про недугу. Шахов записав відеозвернення.

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