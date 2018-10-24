НП у метро Риму: киянам нагадали правила безпеки у підземці

У метро Києва порушення пасажирами правил безпеки нерідко призводить до травм, особливо часто страждають маленькі діти.

Про це розповіла в ефірі ObozTV прес-секретар КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, коментуючи інцидент у метро Риму, де через поломку ескалатора постраждали десятки людей. Макогон нагадала пасажирам підземки основні правила безпеки.

За її словами, у Києві, на щастя, не було таких випадків, як у Римі.

"Ті випадки, які у нас бувають, — це позапланові різкі зупинки ескалаторів. 90% таких випадків — порушення пасажирами правил поведінки на ескалаторах. Хотіла б нагадати людям прості речі. Триматися за поручень потрібно, тому що раптом людині на ескалаторі стало погано й інший пасажир зупинив ескалатор. Через те, що ви дивитеся у мобільний телефон, ви теж можете впасти, тому що ви інерційно рухаєтеся вперед", — розповіла Макогон.

Представник Київського метрополітену зазначила, що найприкріші випадки відбуваються із маленькими дітьми, яких батьки залишають без нагляду.

"Це виглядає дико, коли трирічну дитину садять на ступені ескалатора. А вони гострі, металеві, а пальчики у дітей маленькі, їм цікаво — щось їде, крутиться, вони починають пальці за сходинки пхати. Були випадки, коли діти травмували пальці, ноги. Майже у 100% таких випадків — батьки відпустили дитину одну на ескалатор. Любіть своїх дітей, не робіть такого", — закликала вона.

"Особливо це діти від 2 до 5 років, коли батькам здається, що дитина вже почала ходити, вона самостійна, вертка, і вони дають їй самостійність, але не в тому місці, де треба. Для дітей ескалатор — найтравматичніша ділянка подорожі в метро. Треба дитині розповідати: тут обов'язково тримайся, не сідай — ти маленький, ще одяг або пальчик затягне", — додала Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше десятки російських футбольних уболівальників і четверо громадян України отримали травми під час спуску по ескалатору в Римі. Ескалатор "зійшов з розуму" і дуже різко прискорився. Сходинки крутилися із шаленою швидкістю і "засмоктували" людей.