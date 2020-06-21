Повибивало вікна, осколки летіли на 20 метрів: з'явилися деталі вибуху в багатоповерхівці Києва

Марина Ліснічук Життя столиці 11:16, 21.06.2020 Оновлено: 12:16, 21.06.2020

У результаті вибуху в дев'ятиповерховому будинку Києва, який трапився вранці в неділю, 21 червня, осколки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.

Водночас через вибухову хвилю у неподалік припаркованих авто повибивало вікна, повідомляє "Страна" (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

За словами очевидців, неподалік будинку, що вибухнув, чітко відчувався запах газу.

У Києві вибухнув газ у житловому будинку

Відомо, що територію оточили правоохоронці, до місця НП правоохоронці нікого, крім медиків і співробітників столичного управління ДСНС, не пускали.

Бригада рятувальників працювала над розбором завалів та евакуацією постраждалих мешканців зруйнованого будинку.

До місця НП нікого, крім медиків і рятувальників, не підпускали

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва приблизно о 10:00 21 червня трапився вибух газу в дев'ятиповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. У результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ДСНС у столиці, дві людини загинули.

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