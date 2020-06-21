Повибивало вікна, осколки летіли на 20 метрів: з'явилися деталі вибуху в багатоповерхівці Києва
У результаті вибуху в дев'ятиповерховому будинку Києва, який трапився вранці в неділю, 21 червня, осколки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
Водночас через вибухову хвилю у неподалік припаркованих авто повибивало вікна, повідомляє "Страна" (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).
За словами очевидців, неподалік будинку, що вибухнув, чітко відчувався запах газу.
Відомо, що територію оточили правоохоронці, до місця НП правоохоронці нікого, крім медиків і співробітників столичного управління ДСНС, не пускали.
Бригада рятувальників працювала над розбором завалів та евакуацією постраждалих мешканців зруйнованого будинку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва приблизно о 10:00 21 червня трапився вибух газу в дев'ятиповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. У результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ДСНС у столиці, дві людини загинули.