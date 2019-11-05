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5 листопада • оновлено в 19:12
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Потужний вітер і сонце: з’явився прогноз погоди до кінця тижня у Києві

1.1т Читати матеріал російською

У Києві з середи, 6 листопада, і до неділі, 10 листопада, протримається тепла погода. Проте часом здійматиметься потужний вітер, а ще дощитиме.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Синоптики попередили, що 6 листопада у місті посилиться потужність вітру до 15-24 м/с.

Так, у середу вночі температура буде в межах +9…+11 градусів, а вдень – підійметься до +17…+19. У другій половині доби також ймовірні опади.

Погода у Києві

Погода у Києві

У четвер, 7 листопада, буде +5…+7 градусів вночі, та +11…+13 – вдень. Дощ може випасти саме в другій половині доби.

А от у п’ятницю дощитиме вночі. В цей період температура очікується в межах +5..+7 градусів. Вдень ж стане тепліше – до +11…+13.

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У суботу, 9 листопада, опади не передбачаються. Уночі очікується +7…+9 градусів, вдень – близько +14…+16. В неділю погода буде аналогічною.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура – за винятком 17–23 листопада.

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Теми
Новини Києва та Київської області Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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