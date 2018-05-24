Потрібна кров: відома волонтер звернулася до жителів Києва

До Київського військового госпіталю у зв'язку із загостренням бойових дій на Донбасі останнім часом надходить все більше поранених українських військових. Госпіталь має гостру потребу в донорській крові для захисників України.

Про це заявила в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV волонтер Київського військового госпіталя Наталія Юсупова.

"Останнім часом загострилася дуже сильно ситуація на Донбасі. Йдуть важкі бої, є і загиблі, і поранені. У нас важкі хлопці лежать у реанімації, їх переводять у палати. Мабуть, буде поповнення з інших госпіталів, які отримують поранених безпосередньо з передової - з Дніпра і Харкова... Ситуація дуже погана", - сказала Юсупова.

За її словами, поранення у бійців дуже важкі: "У нас є і ампутанти, і вогнепальні поранення, і осколкові".

"В першу чергу потрібна здача крові. Дуже прошу жителів Києва приходити в центр крові, що розташований на території нашого госпіталю. Прийомні дні - понеділок-четвер з 9:00 до 12:00", - заявила волонтер.

"Дуже прошу здавати кров, вона потрібна настільки, що госпіталі та лікарні навіть обмінюються між собою кров'ю, якої бракує. Також потрібні пелюшки, щоб під рани підкладати, йогурти, соки, вода", - додала Юсупова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі лише за минулу добу в результаті обстрілів були поранені двоє українських військових.

Програму "Грані війни" дивіться 24 червня о 20:30 на ObozTV.