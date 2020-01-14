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14 січня • оновлено в 13:36
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Потоп у Ocean Plaza: з'явилися ексклюзивні фото з місця НП

2.8т
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На місці прориву тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza в Києві тривають ремонтні роботи. На вулицях, які постраждали від НП, помітне скупчення спеціальної техніки.

Фото з місця події надав кореспондент OBOZREVATEL. На кадрах зображені провали в асфальтовому покритті. З деяких ям досі клубочиться пар. Отже, бригадам робочих ще не вдалося повністю усунути наслідки аварії.

До її ліквідації залучили багато екскаваторів, на дорозі помітні величезні насипи піску, що свідчить про серйозний масштаб ушкоджень тепломережі.

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

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Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Нагадаємо, більше фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут. Крім того, OBOZREVATEL зняв те, що відбувається біля ТЦ, з висоти пташиного польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Потоп в Ocean Plaza
Місце
Україна Київ
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