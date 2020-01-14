Потоп у Ocean Plaza: з'явилися ексклюзивні фото з місця НП

На місці прориву тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza в Києві тривають ремонтні роботи. На вулицях, які постраждали від НП, помітне скупчення спеціальної техніки.

Фото з місця події надав кореспондент OBOZREVATEL. На кадрах зображені провали в асфальтовому покритті. З деяких ям досі клубочиться пар. Отже, бригадам робочих ще не вдалося повністю усунути наслідки аварії.

До її ліквідації залучили багато екскаваторів, на дорозі помітні величезні насипи піску, що свідчить про серйозний масштаб ушкоджень тепломережі.

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Наслідки НП в Ocean Plaza

Нагадаємо, більше фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут. Крім того, OBOZREVATEL зняв те, що відбувається біля ТЦ, з висоти пташиного польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв заявив, що прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza трапився через гідравлічне випробування. За його словами, аварійною тепломагістраль не була.

Станом на ранок 14 січня вода полилася з приміщень ТРЦ Ocean Plaza, які були затоплені.

Влада Києва має намір компенсувати збитки водіям, чиї автомобілі були пошкоджені через прорив тепломережі 13 січня.

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