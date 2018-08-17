Потоп після бурі на Хрещатику: озвучено несподівану причину

Причиною затоплення Хрещатика після урагану, що промчав Києвом у ніч на 16 серпня, є незаконна реконстуркція будівель, а не ігнорування читски зливостоків.

Зокрема власники деяких об'єктів у центрі української столиці несанкціоновано змінили глибину підвалів та ізолювали труби, по яких має стікати вода, написав експерт із фінансових питань Василь Горбаль на своїй сторінці у Facebook.

"Знаю, що власники будівель, близькі до Слави Супруненка (колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького. - Ред.), провівши реконструкцію без відповідних дозволів і погоджень, не тільки поглибили підвали на 8-10 метрів за адресою Хрещатик 44 та 48, але й забетонували зливостоки, які знаходяться у дворах. Всі ці дії, звісно, призвели до зміни течії вод. Виходить, Віталій не винен", - зазначив він.

За даними OBOZREVATEL, йдеться про Артура Маргуліса, який є офіційним бенефіціаром об'єкта, де незаконно провели реконструкцію.

Нагадаємо, нічна буря в центрі Києва сильно зруйнувала будівлю колишнього Центрального гастроному за адресою Хрещатик, 40/1. З нього зірвало банер, яким залишки будинку прикривалися після масштабної пожежі у 2017 році. Також негода зруйнувала частину фасаду, повалила огорожі навколо закинутої споруди.