Карантин закінчився? З'явилися показові фото Києва на самоізоляції

Дарина Дурова Життя столиці 17:36, 3.05.2020 Оновлено: 17:46, 3.05.2020

У Києві, незважаючи на карантин у зв'язку з коронавірусом COVID-19 місцеві жителі масово вийшли на вулиці.

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Зокрема, чимало пішоходів було помічено на Парковому мосту на Труханів острів. Відповідні світлини в неділю, 3 травня, були опубліковані на Twitter-сторінці "Радіо Свобода".

У Києві продовжують порушувати карантин
Колаж

Як видно на фото, не всі пішоходи, незважаючи на жвавість моста, користуються захисними масками.

Міст на Труханів острів
Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda
Міст на Труханів острів
Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda
Міст на Труханів острів
Фото: Сергій Нужненко; twitter.com/radiosvoboda

Поведінка киян обурила користувачів мережі:

Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, юрист Деніел Ульфельдер влаштовує незвичні акції протесту на пляжах Флориди (США), які, незважаючи на пандемію COVID-19, уже відкриті владою. Чоловік приходить на багатолюдні узбережжя в костюмі смерті з косою.

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