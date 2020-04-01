У мережі з'явилося вражаюче відео з майже повністю порожнім Києвом під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19, зняте з висоти пташиного польоту.

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Ролик під назвою Streets of Kyiv Under Quarantine 29 березня опублікував режисер, продюсер Валентин Кондратюк на своєму Youtube-каналі. На відео була накладена доволі незвична музика, яка надала йому ще більшої таємничості (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на ролику зображено ті локації Києва, які просто неможливо уявити майже повністю порожніми у звичайний день. Це і Майдан Незалежності, і Поділ, і вхід до станції метро "Університет", і центральний залізничний вокзал міста, і новий пішохідно-велосипедний міст. Але під час карантину навіть у цих місцях не було людей, лише іноді у кадр потрапляли авто.

Порожній Київ під час карантину показали на відео

"Спалах COVID-19 залишив місто Київ у стані ізоляції. Погляньмо на вулиці ранкового Києва. Залишайся вдома!" – написав Кондратюк.

На сторінці продюсера в Instagram це відео за кілька днів назбирало понад 11 тисяч переглядів та чимало коментарів.

"Неймовірно! Вражаюче видовище!", Неймовірна робота, обожнюю такий Київ", "І я пам'ятаю його таким", "Приємно спостерігати, як місто відпочиває від людей і нашої байдужості. Впевнена, що це відео ввійде в історію", – написали вони.

Коментарі під відео Скріншот

Коментарі під відео Скріншот

Коментарі під відео Скріншот

Коментарі під відео Скріншот

Коментарі під відео Скріншот

Кількість лайків під відео Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 1 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні сягнула 669.

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