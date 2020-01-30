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30 січня • оновлено в 17:49
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Популярний британський співак зняв кліп у Києві: неймовірні кадри

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Популярний британський співак і колишній учасник гурту One Direction – Zayn зняв новий кліп на пісню Flames у столиці України – Києві.

Пісня була записана спільно із співаком Jungleboi та діджеєм R3HAB, написало видання The Village (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Трек вийшов у листопаді 2019 року, а відео з'явилося на Youtube вже 30 січня 2020 року. Зйомки кліпу Flames тривали 31 жовтня та 1 листопада. У ньому можна побачити Національну бібліотеку імені Вернадського та недобудований Дарницький вокзал міста.

Популярний британський Zayn співак зняв кліп у Києві

Популярний британський Zayn співак зняв кліп у Києві

Режисер кліпу – Френк Борін (Frank Borin), який також працював зі Стівеном Спілбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem й іншими.

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У ролику також з'явилися маски української артстудії Bob Basset, які вже були в кліпах і кіно, зокрема у Korn та у фільмі Metallica: Through the Never.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудського актора Тома Круза ввечері 30 вересня 2019 року помітили в метро Києва. Він прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Zayn
Місце
Україна Київ
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