Пом'якшення карантину в Києві з 1 червня: Кличко попередив містян

У Києві, незважаючи на високий рівень захворюваності на COVID-19, з 1 червня розпочали наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

Про те, яким саме закладам дозволили відкритися в столиці, розповів під час онлайн-брифінгу мер Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, влада розуміє, що бізнесу та людям потрібно працювати, адже карантин сильно вдарив по матеріальному становищі громадян та економіці загалом. Однак підкреслив, що в разі погіршання епідеміологічної ситуації в місті все, що вже дозволене, можуть заборонити знову.

У Києві з 1 червня послабили карантин

З 1 червня у столиці відкрили:

дитячі садочки (щоправда, лише ті, які виконали вимоги й регламенти для безпечної роботи в цій ситуації);

спортивні комплекси, зали та фітнес-центри;

дитячо-юнацькі спортивні школи;

заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів.

Також мер нагадав, що із суботи, 30 травня, у Києві запрацювали:

великі магазини площею понад 1000 квадратних метрів;

торгово-розважальні центри (без розважальних зон);

готелі, крім гостелів.

"Обмеження потрібно знімати поступово. Стежити за ситуацією, де в нас найбільші ризики. Щоб не допустити нових осередків захворювання й інфекційного вибуху. Давайте свідомо ставитися до цього. Берегти своє здоров’я та дотримуватися правил!" – наголосив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 1 червня зафіксували 3043 підтверджені випадки COVID-19. За останню добу коронавірус виявили у 58 осіб, 11 з яких – медики.