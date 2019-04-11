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Помаранчевий рівень небезпеки: в Києві оголосили штормове попередження

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У Києві до кінця доби 11 квітня через пориви вітру оголошено штормове попередження. Його швидкість сягатиме від 20 до 30 метрів за секунду.

Такі дані з посиланням на повідомлення "Укргідрометцентру" пише "Укрінформ". Зазначається, що початок шквального вітру очікується ближче до полудня.

"У найближчі три години і до кінця доби пориви вітру досягнуть 25-30 метрів за секунду (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий)", – йдеться в повідомленні.

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Водночас на сайті Укргідрометцентру останню інформацію про надзвичайні попередження оновлювали добу тому. Станом на 14-у годину 10 квітня, про штормове попередження там не повідомляли.

Помаранчевий рівень небезпеки: в Києві оголосили штормове попередження

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, у Києві через сильний вітер було оголошено штормове попередження 1 квітня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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