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23 січня • оновлено в 00:08
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Польоти в Китай з України: в "Борисполі" розповіли про заходи через небезпечний коронавірус

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" розповіли, як будуть діяти при виявленні хворого смертельним коронавірусом nCoV.

На рейсах, які слідують з Китаю, в разі виявлення пасажира з підозрою на інфекційне захворювання, на борт судна першим підніметься черговий санітарно-карантинного підрозділу. Про це повідомили на сайті kbp.aero.

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"Крім цього, інформація про виявлення на борту повітряного судна особи з ознаками інфекційної хвороби може надійти від екіпажу повітряного судна за 30 хвилин до прибуття в аеропорт або після зарулювання повітряного судна на місце стоянки", – йдеться в повідомленні.

В "Борисполі" розповіли про заходи через небезпечний коронавірус

В "Борисполі" розповіли про заходи через небезпечний коронавірус

euronews.com

У разі відсутності на борту хворого на інфекційну хворобу, черговий дасть дозвіл на продовження обслуговування пасажирів, розвантаження вантажу тощо. У разі підтвердження - дасть вказівку встановити повітряне судно на санітарне місце стоянки.

"Всі співробітники аеропорту і інших задіяних організацій діють згідно із затвердженими технологічними інструкціями і максимально контролюють ситуацію", – підкреслили в аеропорту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що з аеропорту "Пулково" в російському Санкт-Петербурзі госпіталізовано чоловіка з підозрою на новий китайський коронавірус nCoV. Також в лікарню з аналогічними симптомами потрапив студент з Китаю.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Тег
аеропорт Бориспіль
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