Поліція показала фото порушників швидкісного режиму в Києві: їхали більше 200 км/год

Камери відеофіксації порушень швидкісного режиму в Києві 16 червня зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Їх фото опублікувала пресслужба Національної поліції України. Відзначається, що антирекорд встановили водії на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський.

Найбільшою швидкість була у автомобілів BMW 330 і Audi А8, які розігналися до 210 і 208 км/год.

Порушник швидкісного режиму в Києві

Порушник швидкісного режиму в Києві

Volkswagen Passat з номерним знаком АА378*** за день порушив швидкісний режим сім разів.

Порушник швидкісного режиму в Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :