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Поліція показала фото порушників швидкісного режиму в Києві: їхали більше 200 км/год

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
2,2 т.
Порушники ПДР у Києві

Порушники ПДР у Києві

Камери відеофіксації порушень швидкісного режиму в Києві 16 червня зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Їх фото опублікувала пресслужба Національної поліції України. Відзначається, що антирекорд встановили водії на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський.

Найбільшою швидкість була у автомобілів BMW 330 і Audi А8, які розігналися до 210 і 208 км/год.

Порушник швидкісного режиму в Києві

Порушник швидкісного режиму в Києві

Порушник швидкісного режиму в Києві

Порушник швидкісного режиму в Києві

Volkswagen Passat з номерним знаком АА378*** за день порушив швидкісний режим сім разів.

Порушник швидкісного режиму в Києві

Порушник швидкісного режиму в Києві

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

  • За підсумками перших 10 днів роботи автоматичної системи відеофіксації порушень ПДР було виплачено 7 399 штрафів на суму в 1,4 млн грн.

  • Водії влаштували гонки на трасі Київ – Харків зі швидкістю 206 км/год

УкраїнаКиївВідеофіксація на дорогахПДРпорушенняНаціональна поліція України
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