Поліція показала фото порушників швидкісного режиму в Києві: їхали більше 200 км/год
Порушники ПДР у Києві
Камери відеофіксації порушень швидкісного режиму в Києві 16 червня зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.
Їх фото опублікувала пресслужба Національної поліції України. Відзначається, що антирекорд встановили водії на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський.
Найбільшою швидкість була у автомобілів BMW 330 і Audi А8, які розігналися до 210 і 208 км/год.
Порушник швидкісного режиму в Києві
Порушник швидкісного режиму в Києві
Volkswagen Passat з номерним знаком АА378*** за день порушив швидкісний режим сім разів.
Порушник швидкісного режиму в Києві
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL :
на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.
За підсумками перших 10 днів роботи автоматичної системи відеофіксації порушень ПДР було виплачено 7 399 штрафів на суму в 1,4 млн грн.
Водії влаштували гонки на трасі Київ – Харків зі швидкістю 206 км/год