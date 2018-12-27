Погода в новорічну ніч: синоптик уточнила, до чого готуватися киянам

У Києві в новорічну ніч очікується сніжна і морозна погода, яка зміниться відлигою.

Про це розповіла в своєму метеоблозі український синоптик Наталка Діденко, уточнивши, що кияни в свята зіткнутися з щедрістю атмосфери.

"У новорічну ніч у Києві є ймовірність снігу та мокрого снігу, поривчастого вітру та незначного налипання мокрого снігу. Уночі 1 січня очікується 1-3 градуси морозу, а вдень, коли всі відсипатимуться, потепліє до відлиги", – уточнила Діденко.

За її словами, вже з 2 січня в українську столицю прийде похолодання до помірних морозів.

"Щедрість атмосфери ніхто не ставить під сумнів – снігу, хуртовин, ожеледі та стрибків температури повітря в нас виявився повний кошик", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко дала прогноз погоди на Новий рік по всій Україні, згідно з яким очікується помірна температура й опади.

Також уже відомо, чого очікувати на різдвяні свята в Україні та інших європейських країнах.