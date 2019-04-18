Погода в Києві: синоптики уточнили прогноз до кінця тижня

У Києві з четверга, 18 квітня, почалося незначне потепління. Температура повітря підвищилася до +14 градусів.

Протягом доби буде сонячно, опади не очікуються. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в ніч на п'ятницю буде 2...4 градуси тепла, а вдень – 12...14, але можливий невеликий дощ.

Субота обіцяє теплу і суху погоду. Вночі прогнозується до +4, вдень – до +14. 21 квітня, в день другого туру президентських виборів в Україні, буде сонячно і без опадів. Максимальна температура повітря складе +13 градусів.

Аналогічний прогноз синоптики дали і на понеділок: до +5 вночі і +13 вдень.

На заході країни до кінця тижня прогнозуються опади, на решті території буде сухо.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, у четвер, 18 квітня, антициклон Katharina приніс на територію України потепління. Температура повітря вдень складе +11...+15 градусів, вночі + 3... +6 градусів.

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