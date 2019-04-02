Погода в Києві до кінця тижня: синоптики назвали дату потепління

У Києві 2 квітня буде вітряно і прохолодно, всього до +12. Опади не прогнозуються, але очікується мінлива хмарність. У ніч на середу температура опуститися до -1... +1.

3 квітня синоптики Укргідрометцентру обіцяють вітер до 12 м/с і 8-10 градусів вище нуля. Аналогічна температура буде й у четвер: вночі заморозки, вдень до +10.

Невелике потепління настане вже в п'ятницю. Вітер стихне, вночі буде 0... +2, а вдень +12. У суботу буде ще тепліше, до +5 вночі й +15 вдень.

Погода в Києві й області Укргідрометцентр

В інших областях України підвищення температури також очікується з п'ятниці. Нічні заморозки прогнозуються лише на сході країни. З 6 квітня температура буде плюсовою у всіх регіонах, але на Заході вдень пройдуть дощі.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 2 квітня дощі та мокрий сніг будуть тільки на сході. У Києві цього дня буде сонячно, але прохолодно.

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