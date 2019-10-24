Туманно та прохолодно: синоптикиня дала по-справжньому осінній прогноз погоди в Києві

У Києві у п’ятницю, 25 жовтня, буде прохолодна, туманна погода. Дощі – малоймовірні.

Про це написала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, столицю накриє антициклон.

"Дощі малоймовірні, тумани, слабкий південний вітер. Температура повітря протягом дня +15…+17 градусів", – відзначила вона.

Синоптикиня дала по-справжньому осінній прогноз погоди в Києві

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, доба 25 жовтня у Києві буде сухою, вітер 3-8 м/с. Нічна температура буде на рівні +8…+10 градусів, а денна – до +16…+18.

Також синоптики відзначили, що у першій половині дня через туман очікується погіршення видимості до 500 м.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, листопад 2019 року буде дуже примхливий: дощ, сніг і сонце змінюватимуть один одного протягом усього періоду.

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