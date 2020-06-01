Літо не прийшло! Погода у травні в Києві в 2020 році побила рекорд

Травень у 2020 році у Києві виявився найхолоднішим за усе XXI століття.

Через це метеорологічне літо до столиці так і не завітало. Про це 1 червня повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своїй сторінці у Facebook.

За даними дослідників, середньомісячна температура повітря у травні у Києві становила +12,4 градусів, що на 2,8 градуси нижче за кліматичну норму. Найхолодніше було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,6.

Погода у травні в Києві в 2020 році побила рекорд. Ілюстрація ТСН

"Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим", – відзначили в обсерваторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.