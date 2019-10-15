Зима ще не скоро: з’явився прогноз погоди на тиждень у Києві

У Києві упродовж тижня, із 15 до 19 жовтня, буде тепла та сонячна погода. Дощі не передбачаються. Денна температура триматиметься у межах +16… +23 градусів.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, з вівторка до п’ятниці очікується слабкий вітер – 3-8 м/с. У суботу – 3-5 м/с.

Так, 15 жовтня небо буде затягнуте хмарами, проте з-за них виглядатиме сонце. Удень стовпчики термометрів сягнуть аж +21… +23 градусів. У середу, 16 жовтня, вночі температура очікується приблизно +7… +9 градусів, удень – до +20… +22. Усю добу буде хмарна з проясненнями погода.

З’явився прогноз погоди на тиждень у Києві

У четвер, 17 жовтня, очікується аналогічна погода. У п’ятницю нічна температура буде такою ж, а от удень похолодає – стовпчики термометрів не підіймуться вище +16… +18 градусів. Утім, небо буде безхмарним.

У суботу, 19 жовтня, вночі очікується +7… +9 градусів, вдень – до +16… +18. Погода буде сонячною, хмари та опади не передбачаються.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший сніг в Україні випаде в середині листопада, але повноцінна зима розпочнеться тільки 15-17 грудня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!