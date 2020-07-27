Погода у Києві в серпні буде мінливою: з'явився прогноз

У Києві у першій половині серпня часто йтимуть дощі, а от у другій – буде суха і сонячна погода.

Здебільшого у столиці у цьому місяці буде доволі тепло. Відповідний прогноз з'явився на сайті Gismeteo.

Так, з 1 і до 13 серпня у Києві часто йтимуть дощі, буде похмуро. Сухо буде хіба що 2,3, 6, 9 та 10 чисел місяця. Уже з 14 серпня опади у столиці не передбачаються, а хмарно буде вкрай рідко.

З 1 до 4 серпня буде доволі тепло: вночі +15...+17 градусів, а вдень – близько +21...+26. Спека ж очікується з 5 і до 8 числа: у першій половині доби буде +20...+22 градуси, в другій +28...+32.

З 9 серпня у столиці знову трішки похолодає: вночі передбачається +14...+19, а вдень – близько +21...+26. Такі температури протримаються до 18 серпня.

Уже з 19 числа у Києві знову почне ставати спекотно: хоч вночі буде +15...+20 градусів, вдень очікується + 28...+31.

Погода у Києві у серпні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що серпень в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.