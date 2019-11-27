Дощі зі снігом: з’явився прогноз погоди в Києві до кінця тижня

У Києві з четверга, 28 листопада, погода покращиться й стане трохи теплішою, проте вже в неділю, 1 грудня, знову очікується похолодання. Також до кінця тижня в столиці України спершу випаде сніг з дощем, а потім і зовсім засніжить.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру. Здебільшого вітер сягатиме 5-10 м/с, часом – до 7-12 м/с.

Так, у четвер, 28 листопада, упродовж усієї доби буде суха погода. Вночі температура очікується в межах -1…+1°, вдень – до +2…+4°. Уже 29 листопада у першій половині доби випаде сніг з дощем, який у другій половині стане просто дощем. Температура вночі – приблизно +2…+4°, а вдень – до +4…+6°.

Прогноз погоди у Києві

Вихідні також не минуть без опадів. У суботу, 30 листопада, вночі передбачається дощ, до якого вдень долучиться ще й сніг. Температура упродовж усієї доби очікується в межах +2…+4°.

У неділю, 1 грудня, вночі у Києві сніжитиме, а от вдень буде сухо. Температура у першій половині доби – лише -1…-3°, у другій – до 0…+2°.

Прогноз погоди у Києві Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на Новий рік-2020 буде морозно, однак опади не очікуються.

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