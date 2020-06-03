У Києві до кінця тижня, з 4 і до 7 червня, значно потепліє, проте майже увесь час литимуть дощі, іноді – з грозами.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці очікується у межах 5-10 м/с.

У четвер, 4 червня, вночі буде сухо, а вдень почнеться дощ із грозою. Температура у першій половині доби буде близько +6...+8 градусів, в другій – підійметься до +17...+19.

Погода у Києві. Ілюстрація

У п'ятницю, 5 червня, дощу слід очікувати протягом усієї доби, гроза ж почнеться у другій її половині. Вночі буде +9...+11 градусів, а вдень – близько +21...+23.

У суботу, 6 червня, ситуація із опадами буде такою ж, як і в п'ятницю. Вночі передбачається +13...+15 градусів, а вдень потепліє до +24...+26. У неділю, 7 червня, дощ із грозою йтиме цілу добу. Температури очікуються такі ж, як і в суботу.

Погода в Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

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