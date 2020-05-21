У Києві на вихідних, 23 та 24 травня, буде доволі тепло, проте майже увесь час – хмарно. У суботу вдень ймовірний навіть невеликий дощ.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідометцентру. Вітер здебільшого буде у межах 1-3 м/с або ж 3-8 м/с.

Так, у суботу, 23 травня, вночі очікується +4...+6 градусів тепла, вдень температура підійметься до +11... +13. Усю добу буде хмарно, у другій половині ймовірний навіть невеликий дощ.

Погода у Києві на вихідних. Ілюстрація

У неділю, 24 травня, вночі буде +4...+6 градусів, а вдень – близько +14...+16. Усю добу буде сухо, у другій половині з-за хмар вийде сонце.

Погода у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2020 в Україні можуть очікуватися не просто дощі, а й зливи, град та шквали.

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