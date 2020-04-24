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24 квітня • оновлено в 11:03
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Погода у Києві на вихідних: буде тепло, але підуть дощі із грозами

1.4т
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У Києві на вихідних, 25 та 26 квітня, буде тепла погода, але підуть дощі, часом – із грозами.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер здебільшого буде у межах 7-12 м/с.

Так, у суботу вночі, 25 квітня, у столиці України піде дощ, температура буде близько +8...+10 градусів. А от вдень ймовірна ще й гроза, втім, повітря прогріється до +16...+18.

Погода у Києві на вихідних. Ілюстрація

Погода у Києві на вихідних. Ілюстрація

У неділю, 26 квітня, дощ очікується лише вночі, вдень буде сухо, але хмарно. У першій половині доби температура протримається у межах +6...+8 градусів, а у другій – підійметься до +12...+14.

Погода у Києві на вихідних

Погода у Києві на вихідних

Укргідрометцентр/скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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