Погода у Києві на місяць: мороз і сонце змінять затяжні дощі

У квітні у Києві буде тепло, проте часто йтимуть дощі. Вони замінять березневу морозну та сонячну погоду.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Gismeteo.ua. Так, вкінці першого весняного місяця, з 24 до 31 березня, у місті буде майже увесь час сонячно, без опадів. Часто нічна температура опускатиметься нижче 0, проте в день здебільшого буде тепло, аж до +14 градусів.

Втім, уже з 1 квітня погода різко зміниться – уже в перший день цього місяця піде дощ, а у другий, ймовірно, навіть зі снігом. Опади у столиці очікуються майже щодня протягом квітня: 3, 7-9, 11-16, 18-22 чисел місяця.

Погода у Києві на місяць. Ілюстрація

Водночас нічна температура в місті, з 1 і до 22 квітня, більше не опускатиметься нижче 0, а вдень здебільшого очікується +10...+12 градусів. У неділю, 5 квітня, у другій половині доби буде +18 градусів, 6 квітня температура підійметься до +23, а 7 квітня очікується +21 градус.

Прогноз погоди у Києві на місяць Скріншот

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