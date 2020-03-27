Погода на квітень 2020 у Києві: з'явився точний прогноз

У квітні 2020 року у Києві буде доволі тепло, втім, часто будуть йти дощі. Здебільшого температура вдень сягатиме +10...+12 градусів.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Gismeteo.ua. У перший день місяця очікується навіть сніг, також буде доволі холодно: вночі -4 градуси, вдень температура підійметься до +4.

З 2 і до 5 квітня у Києві очікується незначне потепління: вночі буде -2...+4 градуси, а вдень – близько +7...+13. Здебільшого у ці дні йтимуть дощі та буде хмарно.

Погода у Києві. Ілюстрація

А от 6 та 7 квітня у столиці України стане дуже тепло: вночі очікується +7...+12 градусів, вдень – до +21...+23. У перший із цих днів буде сухо, а от у другий підуть дощі.

З 8 і аж до 22 квітня у Києві буде доволі тепло, проте не спекотно. Нічна температура коливатиметься у межах +2...+7, а денна – близько +9...+12. Винятком стане 9 квітня – тоді вдень буде лише +5 градусів. Майже кожного дня йтимуть дощі.

Прогноз погоди на квітень 2020 року у Києві Gismeteo.ua/Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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