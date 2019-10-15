Вперше за 139 років: "бабине літо" в Україні встановило температурний рекорд

У Києві зафіксовано новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на офіційному сайті, зазначивши, що 12 жовтня в українській столиці почалося "бабине літо".

Уточнюється, що в неділю, 13 жовтня, після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,8, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму, зафіксованого в 2014 році.

Крім того, середньодобова температура повітря в неділю вперше за 139 років склала +16,6, що на 0,4 градуса вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відзначено в 1896 році.

"Це перші, але, напевно, не останні рекорди нинішньої осені", – йдеться у повідомленні.

Ілюстрація pexels.com

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз погоди в Києві на поточний тиждень, із 15 до 19 жовтня.

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки триватиме "бабине літо" в Україні і коли варто очікувати нової хвилі похолодання.

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