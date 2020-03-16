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16 березня • оновлено в 16:26
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Подільсько-Воскресенський міст у Києві: влада пішла назустріч мешканцям

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Влада Києва готова прислухатися до жителів міста щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту: вона пообіцяла спорудити захист від шуму, а також обігнути озеро Райдужне.

Але водночас люди повинні пам'ятати про такий термін, як суспільна необхідність. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, при проєктуванні мостопереходу у 1990-1993 роках було розроблено ТЕО траси, яке підтвердило схему Генплану. До того ж за участю садових товариств було розглянуто 18 варіантів метрополітену і три – Подільського мосту.

"Всі вони з умов потоків транспорту, пасажиропотоків, гідравлічних розрахунків та екологічних навантажень проходили через Русанівські сади в середній третині між Північним мостом і мостом Метро для організації пересадки на ст. Городня пасажирів з електропоїздів на метрополітен, а у перспективі на Лівобережну лінію метрополітену", – пояснив Поворозник.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві

Подільсько-Воскресенський міст у Києві

Він додав, що проєкт пройшов усі узгодження, а також експертизи, які оновлювалися щоразу, коли будівництво відновлювалося. Наприклад, це відбулося у 2016 році.

Поворозник запевнив, що частина вимог мешканців Русанівських садів буде задоволена.

"Пропозиції, ухвалені громадою Русанівських садів під час громадських слухань, задовольняються у частині влаштування шумозахисних огорож. Решта пропозицій не перебувають у компетенції громади, є нераціональними і безпідставними. Але, зважаючи на думку людей, генеральному проєктувальнику надіслане відповідне звернення про розгляд можливості коригування проєктної документації в частині ліквідації місцевих проїздів на території Русанівських садів", – заявив він.

За словами чиновника, також у новому проєктному рішенні були враховані побажання людей, які стосувалися обходу озера Райдужного, а ТЕО отримало позитивну оцінку ДП "Укрдержбудекспертиза".

Повний матеріал можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк, Ірина Касьянова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
когда мост построят? уже скоро 30 лет строительства... там уже армматура сгнила, наверное...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
У украинцев Ростовской области и Кубани не было ни-ког-да! Не было когда-то и Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Луганской и так далее. Проще говоря, смотрите по Днепру. Выхода к морю у них не было! В связи с этим полностью отсутствуют на Украине знаменитые мореплаватели и флот от слова ВООБЩЕ.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Zhikharev Dmitry, полегчало? по истории 2, по логике-тоже!!!
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