Подільсько-Воскресенський міст у Києві: влада пішла назустріч мешканцям

Влада Києва готова прислухатися до жителів міста щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту: вона пообіцяла спорудити захист від шуму, а також обігнути озеро Райдужне.

Але водночас люди повинні пам'ятати про такий термін, як суспільна необхідність. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, при проєктуванні мостопереходу у 1990-1993 роках було розроблено ТЕО траси, яке підтвердило схему Генплану. До того ж за участю садових товариств було розглянуто 18 варіантів метрополітену і три – Подільського мосту.

"Всі вони з умов потоків транспорту, пасажиропотоків, гідравлічних розрахунків та екологічних навантажень проходили через Русанівські сади в середній третині між Північним мостом і мостом Метро для організації пересадки на ст. Городня пасажирів з електропоїздів на метрополітен, а у перспективі на Лівобережну лінію метрополітену", – пояснив Поворозник.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві

Він додав, що проєкт пройшов усі узгодження, а також експертизи, які оновлювалися щоразу, коли будівництво відновлювалося. Наприклад, це відбулося у 2016 році.

Поворозник запевнив, що частина вимог мешканців Русанівських садів буде задоволена.

"Пропозиції, ухвалені громадою Русанівських садів під час громадських слухань, задовольняються у частині влаштування шумозахисних огорож. Решта пропозицій не перебувають у компетенції громади, є нераціональними і безпідставними. Але, зважаючи на думку людей, генеральному проєктувальнику надіслане відповідне звернення про розгляд можливості коригування проєктної документації в частині ліквідації місцевих проїздів на території Русанівських садів", – заявив він.

За словами чиновника, також у новому проєктному рішенні були враховані побажання людей, які стосувалися обходу озера Райдужного, а ТЕО отримало позитивну оцінку ДП "Укрдержбудекспертиза".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще у вересні 2019 року Центр транспортних стратегій опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу у Києві.

А вже у лютому 2020 року мер Києва Віталій Кличко показав, як тривало будівництво моста.

Пізніше Кличко заявив, що у травні шляховики почнуть асфальтування проїзної частини цього мостового переходу.

Глава міста пообіцяв, що Подільсько-Воскресенський міст буде відкритий для автомобілів до кінця 2020 року.

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