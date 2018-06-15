"Початок кінця!" У Києві оголосили безстроковий пікет посольства Росії

У Києві 16 червня розпочнеться безстроковий пікет посольства Росії з вимогою звільнити українських політв'язнів.

Акцію протесту назвали всесвітнім флешмобом. Організаторами виступили учасники руху "Свободу політв'язням Кремля", про що вони написали на сторінці в Facebook.

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"Ми починаємо постійне пікетування дипломатичних установ країни-агресора по всьому світу. Вимога одна - звільнення українських політв'язнів. Саме безстрокова акція в Києві стане початком кінця тих злочинів, які вчиняються Росією проти цивілізованого світу", - написали організатори в соцмережі.

facebook.com/FreeKremlinPrisoners

Нагадаємо, що на території Росії знаходиться близько 70 українців, засуджених за політичними мотивами. Як писав OBOZREVATEL раніше, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ, в ході якого обговорювалося звільнення в'язнів Кремля.